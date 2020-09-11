Донетчина: В Бахмутской громаде открыли обновленный фельдшерский пункт (Фото)

Сегодня, 11 сентября, в селе Клиновое Бахмутской объединенной территориальной громады (Донецкая обл.) после проведенного капитального ремонта открыли фельдшерский пункт.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, проект был реализован за счет Федерального министерства иностранных дел Германии в партнерстве с Донецкой областной организацией Общества Красного Креста Украины при поддержке Люксембургского Красного Креста и Немецкого Красного Креста.

Кроме капитального ремонта здания, полностью был восстановлен материально-технический комплекс.

«Я поражен изменениями, которые произошли с этим зданием. Если говорить откровенно, мне одинаково приятно быть на открытии и школы на 1200 мест, и такого фельдшерского пункта в селе, где живет чуть больше 700 человек. Это событие – еще одно свидетельство того, что несмотря на войну, область продолжает развиваться», – отметил на торжественном открытии Павел Кириленко.

Теперь в Клиновом семейный врач будет проводить прием дважды в неделю, а при необходимости в фельдшерском пункте будут работать педиатры и врачи других специализаций.