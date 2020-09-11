Должны были закрыть 2 года назад: В Харькове в модульном городке продолжают жить переселенцы

Несмотря на то, что уже истек срок эксплуатации, в Харькове продолжает действовать модульный городок для переселенцев. Сейчас здесь проживают 203 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан на форуме «Мы – новые харьковчане», который прошел в Харькове 10 сентября.

Модульный городок на 488 мест был открыт в январе 2015 года. Его построили при финансировании правительства Германии. Изначально городок должен был стать транзитным местом временного размещения переселенцев.

«За все это время городок принял 654 человека. За время существования городка в нем родилось 24 ребенка. Сейчас в нем проживают 203 человека, из них 87 несовершеннолетних детей. Из этих 203 лиц 115 проживают с открытия модульного городка, несмотря на то, что он является транзитным и договоры на транзитное размещение подписываются на 6 месяцев… К сожалению, эти семьи так и не смогли решить свой жилищный вопрос и реализовать себя в новых условиях», – отметила Горбунова-Рубан.

В модульном городке сейчас находятся 33 семьи с детьми, из них 11 семей – многодетные.

Также здесь проживают 28 лиц с инвалидностью, из них 9 детей.

Заммэра подчеркнула, что данный городок, в соответствии с гарантийными характеристиками, должен был быть закрыт еще 2 года назад. «Но мы вынуждены давать возможность там проживать людям. Потому что, к сожалению, до сих пор на государственном уровне не решен вопрос о предоставлении социального жилья», – сказала она.

Напомним, в ряде областей (Харьков, Днепр, Запорожье, Павлоград и др.) были построены 25 модульных городков для ВПЛ. Правительство Германии и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) выделили на эти цели 25 млн евро. Срок их эксплуатации закончился в 2018 году. Но в городках продолжают жить люди, хотя техническая модернизация данных мест размещения не проводится. Конструкции модульных домиков – металлические, обшиты пластиком. Летом они очень сильно нагреваются, зимой – очень сильно охлаждаются и промерзают. В результате появляется конденсат и плесень.

Постояльцы модулей должны оплачивать лишь часть за электроснабжение, водоотведение и водоснабжение, остальное должен компенсировать город. Однако у таких городков скопились миллионные долги перед коммунальщиками. Наибольший совокупный долг – в модульном городке в Запорожье.

Как сообщалось ранее, в Харьков переселенцы из Донбасса начали прибывать с мая 2014 года, сейчас на учете состоят 89 315 внутренне перемещенных лиц (72 563 семьи). В большинстве своем ВПЛ в Харькове – самореализованные, самообеспеченные люди, т.к. только 17% семей получают «пособие переселенца».