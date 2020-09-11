НВФ начали прицельно обстреливать украинских военных, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 11 сентября, провел телефонный разговор с действующим председателем ОБСЕ, премьер-министром Албании Эди Рамой с целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках Нормандского формата.

Президент привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности к обстрелам ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.

«Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предыдущими заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НВФ мы уже понесли потери – погиб один военный ВСУ, один был ранен», – сказал Владимир Зеленский.

Действующий председатель ОБСЕ в свою очередь поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира.

«Он отметил, что шаги, которые совершил украинский президент и народ по направлению к достижению мира, – очень мужественные. А также подчеркнул, что сожалеет об отсутствии взаимного движения противоположной стороны в этом направлении», – говорится в сообщении Офиса президента.

В этом контексте собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную украинской власти территорию.