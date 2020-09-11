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За 52 грн в сутки: В Харькове работает социальный отель для переселенцев

11.09.20 17:41
Социальный отел в Харькове
Социальный отел в Харькове

В Харькове в 2016 году был создан социальный отель для отдельных льготных категорий населения, в том числе, переселенцев. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан на форуме «Мы – новые харьковчане», который прошел в Харькове 10 сентября.

Здание реконструировали при финансовой поддержке немецкой правительственной компании GIZ, которая выделила 11,5 млн грн.

Отель рассчитан на 50 мест в 19 номерах. На 1-м этаже оборудованы 3 номера на 6 мест, а также кухня и санузлы для лиц с инвалидностью, колясочников.

Размещение в отеле платное – 52 грн в сутки с человека. За эту цену люди могут там находиться 90 дней. «А если свыше 90 дней, там идет другая цена», – сказала Горбунова-Рубан.

За это время воспользовались услугами данного отеля 214 человек, в том числе 35 детей.

Напомним, что данный социальный отель стал первым в Украине. На каждом этаже расположены санузлы. Номера оборудованы несколькими кроватями, шкафами, холодильниками. При заселении постояльцам выдают комплект постельного белья, полотенец. Есть услуга уборки номера. Как выглядит отель см. здесь.

Как сообщалось ранее, в Харьков переселенцы из Донбасса начали прибывать с мая 2014 года, сейчас на учете состоят 89 315 внутренне перемещенных лиц (72 563 семьи). В большинстве своем ВПЛ в Харькове – самореализованные, самообеспеченные люди, т.к. только 17% семей получают «пособие переселенца». Часть переселенцев живут в модульном городке, срок эксплуатации которого истек еще 2 года назад.

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