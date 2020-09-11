Хабы на КПВВ не будут вмуровываться: Резников о реинтеграции Донбасса

Возвращение под контроль Украины сейчас неподконтрольных территорий Донбасса может занять больше 25 лет, но это не одномоментный процесс с окончанием войны. Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передают «Факты».

По его словам, «победа в войне и полноценная реинтеграция – это не одномоментные вещи».

«Когда я говорю, что возвращение под контроль Украины оккупированной территории Донбасса может занять больше 25 лет, то это прежде всего про изменение ментальности. Вспомните, как в марте 2014 года курсанты севастопольской Академии имени Нахимова пели гимн или полковник Мамчур с украинским флагом выводил свое подразделение. Это у людей в сердцах…», – сказал Резников.

При этом он отметил, что при проектировании сервисных центров или хабов в пунктах пропуска на линии разграничения предусматривается их мобильность, возможность быстрого демонтажа.

«Вот мы сейчас на КПВВ начнем ставить новые современные очень удобные центры, так называемые хабы. Я уже сегодня поставил задачу своим коллегам, что это будут мобильные комплексы. Фишка в том, что они не будут вмуровываться в землю и в любой момент могут быть демонтированы. Верю, что мы потом перевезем их из Станицы Луганской, Золотого, Счастья, Новотроицкого, Чонгара, Каланчака и поставим на украинско-российской границе на постоянной основе. Вот это для меня символ окончания войны. И, конечно, наличие наших флагов над всеми админзданиями, это само собой. Но это абсолютно не окончание процесса реинтеграции и восстановления Донбасса. На это уйдет много лет», – подчеркнул Резников.

Вице-премьер добавил, что главным для него в реинтеграции Донбасса будет момент, когда примут осознанное решение о ликвидации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, – «потому что оно будет не нужно».