Харьков получил деньги на получение всего 3 квартир для переселенцев-участников АТО

В Харькове только трое участников АТО / ООС, которые являются переселенцами, смогли приобрести квартиры по соответствующей госпрограмме. Это составляет 4% от утвержденных заявок. На остальные не поступили деньги от правительства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан на форуме «Мы – новые харьковчане», который прошел в Харькове 10 сентября.

Два года назад Кабинет министров Украины принял Постановление от 18.04.2018 № 280, которым утвердил порядок предоставления денежной компенсации на приобретение жилья участникам АТО / ООС, которые являются переселенцами. Реализует эту программу Министерство по делам ветеранов.

Согласно Порядка, переселенец – участник АТО/ООС за счет полученных средств может приобрести жилье исходя из следующих нормативов:

по норме – 13,65 кв. метра жилой площади на каждого члена его семьи;

дополнительно – плюс 10 кв. метров жилой площади на каждого члена его семьи, который является лицом с инвалидностью или ребенком с инвалидностью.

В Харькове соответствующие комиссии приняли решения о назначении такой денежной компенсации 74 участникам боевых действий, которые являются переселенцами, на сумму 114 млн 440 тыс. 434 грн. (в среднем, 1,6 млн грн на человека).

«Однако на сегодняшний день приобретено всего 3 квартиры на сумму 3 млн 420 тыс. грн. Это та сумма денег, которую мы получили от правительства. Деньги, которые мы не получили, ожидаем до сих пор», – сказала Горбунова-Рубан.

Как сообщалось ранее, в Харьков переселенцы из Донбасса начали прибывать с мая 2014 года, сейчас на учете состоят 89 315 внутренне перемещенных лиц (72 563 семьи). В большинстве своем ВПЛ в Харькове – самореализованные, самообеспеченные люди, т.к. только 17% семей получают «пособие переселенца». Часть переселенцев живут в модульном городке, срок эксплуатации которого истек еще 2 года назад. Также в городе работает социальный отель для ВПЛ, в котором можно проживать за 52 грн с человека.