Жители «буферной зоны» на Донетчине могут дать заявки на получение помощи

В Донецкой области социальные работники и медицинские консультанты БО «БФ "Каритас Краматорск"» принимают заявки от жителей «буферной зоны» на получение помощи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помощь оказывается в рамках проекта «Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины, на 2019-2021 годы».

Помощь может быть предоставлена в виде:

регулярных выплат на базовые потребности,

медикаментов,

медицинских ваучеров,

продуктовых наборов.

«Регистрация происходит с соблюдением всех норм противоэпидемической защиты и безопасности. К тяжелобольным пожилым людям сотрудники фонда осуществляют домашние визиты для заполнения документов», – отмечают в организации.

Необходимую информацию о перечисленных видах помощи можно получить по телефонам: