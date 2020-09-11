Жители «буферной зоны» на Донетчине могут дать заявки на получение помощи

В Донецкой области социальные работники и медицинские консультанты БО «БФ "Каритас Краматорск"» принимают заявки от жителей «буферной зоны» на получение помощи. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Помощь оказывается в рамках проекта «Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины, на 2019-2021 годы».
Помощь может быть предоставлена в виде:
- регулярных выплат на базовые потребности,
- медикаментов,
- медицинских ваучеров,
- продуктовых наборов.
«Регистрация происходит с соблюдением всех норм противоэпидемической защиты и безопасности. К тяжелобольным пожилым людям сотрудники фонда осуществляют домашние визиты для заполнения документов», – отмечают в организации.
Необходимую информацию о перечисленных видах помощи можно получить по телефонам:
- медицинское направление: (050) 399 10 62, (095) 690 68 62;
- социальные работники: (050) 399 10 66, (095) 313 40 54.