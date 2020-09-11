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Жители «буферной зоны» на Донетчине могут дать заявки на получение помощи

11.09.20 18:29
Фото: БФ «Каритас Краматорск»
Фото: БФ «Каритас Краматорск»

В Донецкой области социальные работники и медицинские консультанты БО «БФ "Каритас Краматорск"» принимают заявки от жителей «буферной зоны» на получение помощи. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помощь оказывается в рамках проекта «Обеспечение базовых потребностей в различных секторах, включая денежную помощь, особенно уязвимых людей, пострадавших от конфликта в буферной зоне на востоке Украины, на 2019-2021 годы».

Помощь может быть предоставлена в виде:

  • регулярных выплат на базовые потребности,
  • медикаментов,
  • медицинских ваучеров,
  • продуктовых наборов.

«Регистрация происходит с соблюдением всех норм противоэпидемической защиты и безопасности. К тяжелобольным пожилым людям сотрудники фонда осуществляют домашние визиты для заполнения документов», – отмечают в организации.

Необходимую информацию о перечисленных видах помощи можно получить по телефонам:

  • медицинское направление: (050) 399 10 62, (095) 690 68 62;
  • социальные работники: (050) 399 10 66, (095) 313 40 54.

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