Чтобы не потерять прописку на Донбассе: Юристы не советуют студентам-переселенцам прописываться в общежитиях

Когда студент-переселенец проживает в общежитии ученого заведения, ему предлагают сменить постоянную прописку на неподконтрольной территории и оформить регистрацию в общежитии. Однако после окончания вуза студент оказывается вообще без регистрации, т.к. восстановить прежнюю свою прописку он уже не может. Об этой проблеме рассказали правозащитники «Юридического советника для переселенца».

«Не каждый хочет потерять регистрацию места жительства на временно оккупированной территории, будь то Донецкая или Луганская область. И даже после приобретения собственной квартиры или дома в Киеве или Мариуполе. Что уж тогда говорить о студентах-ВПЛ, которые вступая в вуз точно знают, что "прописаться" после выписки из студенческого общежития им будет некуда», – отметили правозащитники.

В этой связи они подняли тему – нужно ли вообще регистрироваться в общежитии, чтобы проживать там на период обучения.

«На самом деле, во время поселения в общежитие «прописываться» по его адресу студентам не обязательно. Отказать в поселении только на том основании, что лицо отказалось зарегистрироваться в таком жилье – не могут, а тем более, что общежитие является временным местом проживания», – подчеркнули юристы.

Так, согласно Постановлению Кабмина от 02.03.2016 № 207 регистрация места жительства осуществляется только по одному адресу. В случае, если лицо проживает в двух и более местах, оно осуществляет регистрацию места жительства по одному из этих адресов по собственному выбору.

Однако надо понимать, что именно по адресу зарегистрированного места жительства (прописки) со студентом будет вестись официальная переписка и вручение официальной корреспонденции.

В этом случае правозащитники рекомендуют студентам-переселенцам предупредить официальные институты (вуз, банк, управление соцзащиты и пр.) об адресе фактического проживания (в общежитии), чтобы не пропустить важные сообщения от них.

Также юристы подчеркивают, что смена прописки (в т.ч. на оьщежитие) не влияет на получение человеком справки внутреннее перемещенного лица.

Так, Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», в частности, установлен исключительный перечень оснований для отмены действия справки о постановке на учет ВПЛ. «Обращаем внимание, что такого основания как изменение места регистрации ("прописки") среди них нет. Соответственно, даже если студент решит зарегистрироваться в студенческом общежитии, он все равно может и в дальнейшем быть на учете как переселенец, если, конечно, захочет. Более того, на выплату адресной помощи смена "прописки" также не влияет», – заключили правозащитники.

Напомним, что если переселенец из Донбасса выписался с жилья, оставшегося на неподконтрольно территории, то прописаться в нем на данный момент уже не сможет. Т.к. на подконтрольной украинской власти территории так и не создан обещанный орган, который мог бы возвращать такую прописку в Донецкой и Луганской областях. При этом для переселенцев из аннексированного Крыма такая возможность есть и крымчане могут на подконтрольной Украине территории поставить штамп с пропиской на полуострове.

Поэтому, если у переселенца из Донбасса нет где прописаться на подконтрольной территории, он вообще остается без регистрации. А лица, проживание в Украине без регистрации, подлежат штрафу. Также у переселенцев из Донбасса возникают проблемы при получении ID-паспорта, т.к. в него также невозможно поставить прежнюю прописку в неподконтрольных украинской власти населенных пунктах Донбасса.