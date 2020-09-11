Концепцию переходного правосудия для Донбасса и Крыма передали на рассмотрение президента, – СНБО

Внедрение Концепции переходного правосудия в Украине необходимо максимально ускорить. Проект документа уже передан на рассмотрение в Офис президента Украины. Об этом сегодня, 11 сентября, заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

Сегодня в СНБО состоялась встреча с представителями рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым (председатель рабочей группы) Антон Кориневич проинформировал об основных положениях Концепции, переходного правосудия.

«Она включает четыре элемента: реализацию права знать правду о ходе событий конфликта; институциональные реформы в качестве гарантии неповторения вооруженного конфликта; меры по возмещению ущерба потерпевшим от вооруженного конфликта; привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких преступлений», – перечислил Кориневич.

По его словам, Концепция вместе с проектом указа президента Украины относительно ее утверждения передана в Офис главы государства.

Кориневич сообщил, что сейчас разрабатывается коммуникационная стратегия данной Концепции.

«Во время встречи также обсуждались вопросы юридических механизмов компенсации имущественного ущерба пострадавшим от вооруженного конфликта и оккупации, а также по разработке современной системы верификации личных данных граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма», – уточнили в СНБО.