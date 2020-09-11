Юристы озвучили недостатки механизма получения компенсации за разрушенное на Донбассе жилье

В новом порядке выплаты компенсации за жилье, разрушенного в ходе боевых действий на Донбассе, есть ряд недостатков. О них рассказали юристы БФ «Право на защиту» («Право на захист»).

Так, новый порядок был утвержден Постановлением КМУ от 02.09.2020 № 767. Этим постановлением был заменен механизм выплаты компенсаций, созданный еще в прошлом году, а именно – Постановлением КМУ № 623 от 10.07.2019 г.

Правозащитники выделили основные изменения.

1. Несомненным позитивом Постановления № 767 является то, что право на получение денежной компенсации за разрушенные дома (квартиры) теперь имеют также внутренне перемещенные лица. Ранее соответствующее право имели только те, кто остался на прежнем месте жительства.

Однако в том, что касается денежной помощи за поврежденное жилье, то ситуация остается неизменной – ее могут получить только те лица, которые отказались от эвакуации, отселения и остались на прежнем месте жительства и / или в пределах соответствующего населенного пункта.

2. Для образования и начала работы комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации, не нужно принимать дополнительных положений или иных нормативных актов Минреинтеграции. Ранее было требование утвердить положение о комиссии отдельным документом, в котором были бы определены их полномочия, порядок создания, принятия решений и тому подобное. Однако такого положения не было, по этой причине соответствующие комиссии не могли быть образованы.

Такой же была ситуация и с формой Акта обследования жилья. Теперь форма такого акта есть и указана в Приложении 1 к Постановлению № 767.

3. Постановление содержит приложения – формы документов, необходимых для надлежащей работы комиссий, а именно:

акт обследования разрушенного (поврежденного) жилья (Приложение 1);

заявление о проведении обследования такого жилья (Приложение 2);

справка о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, связанной с военной агрессией (Приложение 3).

4. Пострадавшие или их представители имеют право принимать участие в работе комиссии при обследовании жилья и составления соответствующего акта. Они также могут предоставлять объяснения, добавлять документы или информацию, которую считают необходимой, осуществлять фото- и видеофиксацию обследования жилья (п. 14 Порядка).

5. В акте обследования жилья должно быть четко указано техническое состояние жилья и сделан вывод – или оно повреждено, или разрушено. В случае признания жилья поврежденным, должна быть указана его пригодности или непригодности для проживания (п. 13 Порядка). Обследование жилья должно быть проведено в срок не более 30 календарных дней с момента принятия соответствующего решения (п. 17 Порядка).

6. Заявление и пакет документов пострадавшие могут подать как в органы местного самоуправления (а в случае их отсутствия – в военно-гражданские администрации соответствующих населенных пунктов), так и в Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), которые образованы ними (п. 29 Порядка).

7. Новым является положение, согласно которому устанавливается очередность выплаты денежной компенсации в случае поступления заявлений в один день. В таком случае приоритетной является выплата тем пострадавшим, жилье которых было разрушено ранее (п. 28 Порядка).

8. Согласно п. 37 Порядка, выплата денежной компенсации пострадавшим является составной частью формирования консолидированной претензии Украины к Российской Федерации по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

При этом сохранились ряд прежних положений, которые не решают часть проблем пострадавших.

1. По-прежнему пострадавшие могут получить помощь или компенсацию исключительно за жилье. Вопрос выплат за поврежденное или уничтоженное нежилое недвижимое имущества (хозяйственные постройки, магазины, офисные помещения и т.д.) и движимого имущества (автомобили, другие средства передвижения, животные и т.д.) остается нерешенным.

2. Неизменными остаются два вида выплат – пособие и денежная компенсация. Пособие выплачивается только за поврежденное жилье, а денежная компенсация – исключительно за разрушенные жилые дома или квартиры. Для получения денежной помощи предусмотрены другие условия и другой пакет документов для представления.

3. Постановление № 767 не содержит положений, которые бы касались вопроса о компенсации за разрушенное жилье, которое осталось на неподконтрольной Украине территории.

4. Методика расчета размера денежной компенсации, как и раньше, определяется по показателям опосредованной стоимости сооружения жилья в регионах Украины в соответствии с местонахождение жилья, действующих на дату утверждения обобщенного список пострадавших. Размер такой компенсации составляет максимально 300 тыс. грн. Размер пособия составляет от 3 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. При определении размера денежной помощи учитывается размер причиненного материального ущерба, страховых выплат, других видов пособий.

5. Денежная помощь и денежная компенсация являются одноразовыми выплатами. Повторная выплата средств не допускается.

Новый механизм, предусмотренный Постановлением № 767, все же не является совершенным и может создать определенные негативные последствия для лиц, жилье которых было повреждено или разрушено. В частности, правозащитники выделили следующие недостатки.

1. Медлительность формирования комиссий по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации. Согласно Постановлению № 767, такие комиссии образуются Донецкой и Луганской облгосадминистрациями (ОГА), однако по согласованию с Минреинтеграции (п. 6 Порядка). Во-первых, сам процесс разработки и принятия решения ОГА может быть растянутым во времени. Во-вторых, согласование такого решения с профильным Министерством также может затянуться. В совокупности все это может привести к тому, что решение о создании комиссий может быть принято значительно позднее ожидаемого.

2. Избыточное количество членов комиссий. Согласно п. 7 Порядка, в состав комиссии входят представители аппарата, различных структурных подразделений ОГА, представители Минреинтеграции. Также могут входить представители других центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций (по согласованию). Аналогична ситуация с созданием комиссий по обследованию жилья, куда могут входить представители райгосадминистраций (РГА), местные депутаты, представители правоохранительных органов, общественных организаций, а также уполномоченные представители Вооруженных сил Украины (п. 12 Порядка).

Проблема в том, что включение представителей многих структурных подразделений ОГА (РГА), других органов власти, а также общественных организаций, даже с их согласия может привести к вздутость комиссий, и, как следствие, к громоздкого и затянутого во времени процесса как обследование жилья, так и рассмотрения заявлений и принятия решений о выплате компенсаций.

3. Необходимость получения письменного разрешения командующего Объединенных сил о проведении обследования жилья на территории населенных пунктов в случае наличия ограничений в пребывании и перемещении лиц.

«Стоит помнить, что в предоставлении такого разрешения может быть отказано из-за невозможности обеспечить безопасность жизни и здоровью лиц, которые будут осуществлять обследование жилья. Несмотря на это, обследование жилых объектов в таком случае фактически будет исключено в течение определенного периода, который может оказаться длительным», – акцентируют правозащитники.

Таким образом, рассмотрение заявлений о предоставлении компенсации за жилье, расположенного в прифронтовых населенных пунктах, может быть отложено на неопределенный срок.

4. Согласно п. 16 Порядка, пострадавшие лица должны подать в комиссию нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих право собственности на разрушенное жилье. Однако в ситуации, когда оригиналы документов были утрачены или уничтожены, алгоритм действий отсутствует. Конечно, в таких случаях можно воспользоваться записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и получить соответствующую справку. Однако это может быть полезным, когда такая запись в реестре есть. При отсутствии такой записи удостоверить каким-либо другим образом право собственности на жилой объект может быть крайне сложно.

5. Согласно п. 13 Порядка, в акте обследования жилья должен быть указан вывод о техническом состоянии жилья – разрушено оно или повреждено. В случае если жилье повреждено, то является ли оно пригодным для проживания.

Вместе с тем не указано, каким образом действовать если жилье будет признано поврежденным, однако при этом непригодным для проживания. «Можно предположить, что в таких случаях лицо будет иметь право на получение только денежной помощи, а не компенсации, в свою очередь может породить определенное неравенство. В случае получения денежной помощи, пострадавшее лицо также теряет право на получение компенсации в полном объеме в будущем. Условно говоря, за полуразрушенный жилой дом можно получить около 6000 грн и потерять любые права на получение возмещения от государства реальной суммы ущерба», – подчеркивают юристы.

6. Еще одним риском, который связан больше с выполнением положений Постановления № 767, является сокращение или даже отсутствие финансирования соответствующей бюджетной программы. Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» содержит такую программу, которой предусмотрено выделение средств в размере 20 млн грн на выплаты денежных компенсаций за разрушенное жилье (в начале 2020 года эта сумма составляла 40 млн грн, но была сокращена до 20 млн грн). Вместе с тем неизвестно, каким будет объем финансирования этой программы и будет ли она профинансирована вообще уже в следующем 2021 году.