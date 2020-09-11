Заболел сотрудник: В неподконтрольной Горловке гимназию отправили на карантин

В «ДНР» Горловскую гимназию № 65 «Триумф» перевели на дистанционное обучение на две недели. Об этом сообщила «начальник управления образования администрации Горловки» Мария Полубан в соцсети.

«В связи с тем, что один из сотрудников Горловской гимназии № 65 "Триумф" заболел воспалением легких, хотя результаты анализа на COVID-19 еще не подтверждены, по предписанию СЭС с 10.09.2020 образовательный процесс в школе проходит в дистанционном формате», – написала она.

Как уверяет Полубан, это «превентивные меры безопасности», пока дистанционное обучение вводится на 2 недели.

Напомним, в «ДНР» за минувшие сутки выявили 41 новый случай коронавируса, всего по состоянию на 11 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 – 2 780, из них выздоровели – 1 415 человек, летальных случаев – 155.