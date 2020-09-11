Медики Харькова получили современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

10 сентября Фонд Рината Ахметова совместно с ФК «Шахтер» передал современный аппарат искусственной вентиляции легких производства Франции врачам Харьковской городской клинической многопрофильной больницы № 17. Другие медучреждения города в этот же день получили еще 3 аппарата. Всего регион получил уже 10 аппаратов ИВЛ высокого класса по проекту «Борьба с COVID-19 в Украине», который стал частью большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

«На помощь государственным больницам в борьбе с коронавирусом Ринат Ахметов выделил 300 млн грн. Эти средства пошли на удовлетворение медицинских потребностей медиков, главная из которых – аппараты искусственной вентиляции легких. Это оборудование помогает спасать жизни пациентов с тяжелыми осложнениями от COVID-19. Фонд Рината Ахметова закупил 204 аппарата ИВЛ, первые из которых врачи получили еще в марте», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор по стратегии и коммуникациям ФК «Шахтер» Юрий Свиридов поблагодарил врачей за их героический труд в условиях пандемии и отметил, что для клуба Харьков – особенный город. «Футбольный клуб "Шахтер" три года проводил здесь свои домашние матчи. Для нас важно, что вместе с Фондом Рината Ахметова мы можем помочь городу в борьбе с коронавирусом. Сегодня передаются целых четыре аппарата трем харьковским больницам. Это оборудование, которое сложно купить, так как из-за пандемии оно востребовано в каждой стране мира. Пусть эти аппараты ИВЛ добавят вам уверенности в борьбе с пандемией. Но, конечно, пусть острой необходимости пользоваться ими будет как можно меньше», – сказал он.

Заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской областной государственной администрации Геннадий Бондарчук отметил, что на сегодняшний день больница № 17 оснащена всем необходимым. «Спасибо Фонду Рината Ахметова и лично Ринату Леонидовичу за поддержку, которая нам оказана», – добавил он.

«Сегодня у нас один из хороших, перспективных дней – мы опять получаем подарок от социально ответственного бизнеса. Это наше подспорье. Это то, чем нам здесь работать и чем спасать жизни людей», – присоединился главврач Харьковской городской клинической многопрофильной больницы № 17 Дмитрий Черепов.

Вместе с аппаратами ИВЛ медики Харькова также получили сертификаты на медицинскую спецодежду, которая будет пошита по спецзаказу.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами ИВЛ для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих "скорых" задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – отметили в пресс-службе.