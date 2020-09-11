Кравчук признал, что Минские соглашения выполнить невозможно

Минские соглашения выполнить невозможно из-за разных позиций Украины и РФ в вопросе очередности проведения выборов на Донбассе. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, передает «НВ».

По его мнению, выход из сложившейся ситуации следует искать в Нормандском формате.

«Во главе с господином [экс-президентом Петром] Порошенко записали одно, а теперь требуют другое. А те, кто записал и подписал, нам напоминают, что международные договоренности надо выполнять», – отметил Кравчук.

«Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин. А также потому, что когда они подписывались, уже было понятно, что они не будут выполнены. Но согласно международным договоренностям, такие соглашения не могут быть отменены одной стороной. [Нужно] искать выход через Нормандский формат», – поделился мнением глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук выразил надежду, что после встречи советников глав стран «нормандской четверки», которая проходит сегодня, будет проведен новый саммит с участием президентов Украины, Франции и России Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона и Владимира Путина, а также канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Я думаю, что на соответствующих условиях и во время таких встреч этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого [выхода] я не вижу», – резюмировал Леонид Кравчук.