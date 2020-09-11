В 14 раз меньше: В Минреинтеграции сообщили, сколько денег выделено на «Ипотеку под 3%»

До конца 2020 года на программу «Ипотека под 3%» на приобретение жилья переселенцами и участниками АТО / ООС в госбюджете Украины предусмотрено 14,6 млн грн. Из них половина средств пойдет для льготное кредитование ВПЛ, другая половина – участников АТО / ООС. Об этом сегодня, 11 июля, сообщили в Минреинтеграции.

Отметим, что в прошлом году на «Ипотеку под 3%» было выделено 200 млн грн, на которые квартиры смогли получить 198 семей.

В Минреинтеграции напомнили, что кредит предоставляется сроком до 20 лет, но не более чем до достижения заемщиком пенсионного возраста. Ипотека под 3% годовых предоставляется на основании нормативной площади жилья, которая составляет 21 кв. метр общей площади на одного человека и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

Данная программа реализуется Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). Поэтому заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями программы на официальных сайтах каждого регионального отделения «Держмолодьжитла» (перечень сайтов здесь).

На сайтах региональных отделений ВПЛ, участники АТО / ООС имеют возможность:

получить необходимую информацию о том, имеют ли они право на получение кредита;

определить ориентировочный размер кредита и условия его получения;

ознакомиться с перечнем документов, которые необходимо подать в региональное управление для получения кредита;

зарегистрироваться в качестве кандидата для получения кредита.

«Таким образом, обеспечена возможность каждого кандидата самостоятельно, без личного посещения специалиста, зарегистрировать заявку на получение льготного кредита через интернет-сайты региональных управлений "Держмолодьжитла" и самостоятельно следить за продвижением очереди. Это один из факторов к устранению возможности влияния человеческого фактора на формирование и продвижение очереди кандидатов», – отметили в Минреинтеграции

Как сообщалось ранее, с 10 сентября возобновлен прием заявок на участие в программе «Ипотека под 3%» для внутренне перемещенных лиц и участников АТО / ООС.

Напомним, «Ипотека под 3%» работала только единожды, заявки на нее принимались 3 дня в декабре 2019 года. Тогда на программу было выделено 200 млн грн, на которые квартиры получили 198 семей – 98 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО / ООС (всего поступило 10 180 заявок)

Положения программы прописаны в Постановлении Кабинета министров Украины от 27.11.2019 № 980. Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Также о программе см. «Нюансы программы "Ипотека под 3%"»: