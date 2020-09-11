Через суды обязать платить: Глава Донецкой ОГА выступил за уменьшение «карантинных» штрафов

Штрафы за нарушение правил карантина и отсутствие масок могут помочь предотвращению распространения коронавируса. Такое мнение высказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 11 сентября, в ходе VI «Донбасс Медиа Форума», передает корреспондент «Донецких новостей».

По его словам, ситуацию с несоблюдением жителями правил личной противоэпидемической безопасности может изменить отношение судебной системы к рассмотрению составленных протоколов о нарушениях карантина. А также возможное уменьшение суммы штрафов.

«Не берем даже население старше 40 лет, а молодое, работающее население. Если человек идет и ему штраф выписывают 17 тысяч гривен, мы прекрасно понимаем, что он не в состоянии его заплатить. Это несколько его зарплат», – отметил Кириленко.

Глава Донецкой ОГА считает, что если внести изменения в законодательство и уменьшить суммы штрафов, но через судебные решения практически привлекать людей к административной ответственности – отношение людей к тому же ношению масок может измениться.

«Пусть этот штраф будет 500 или 1000 гривен, но должно быть системное привлечение и признание лица виновным в совершении административного правонарушения и обязанность платить этот штраф», – подчеркнул Кириленко.

Он добавил, что подобные инициативы рассматривались в правительстве, на уровне Министерства здравоохранения, но пока остаются в виде обсуждений.