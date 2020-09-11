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Дезертировал и пошел служить в «ЛНР»: Контрактника ВСУ заочно осудили на 8 лет

11.09.20 20:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Военнослужащего Вооруженных сил Украины по контракту суд заочно приговорил за дезертирство и участие в террористической организации к 8 годам лишения свободы. О этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Обвинения выдвинула военная прокуратура Полтавского гарнизона Центрального региона Украины.

«Доказано в суде, что в конце 2014 года солдат ВСУ, военнослужащий военной службы по контракту одной из воинских частей, не явился вовремя по освобождению на службу и выехал на территорию Российской Федерации. В дальнейшем, в сентябре 2015 года, он вступил в ряды террористической организации "ЛНР" и принимал участие в ее деятельности», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в течение сентября 2015 – февраля 2016 года дезертир неоднократно публиковал на страницах в социальных сетях фотографии, где он изображен в военной форме незаконных вооруженных формирований «ЛНР», с оружием и боеприпасами, на фоне символики Российской Федерации и «ЛНР». Также он хвастался своей принадлежностью к «Луганскому округу донских казаков Всевеликого Войска Донского».

Стороной обвинения доказано, что бывший контрактник принимал участие в боевых столкновениях и других диверсиях «ЛНР», направленных против ВСУ и других военных и правоохранительных формирований Украины, а также ее мирного населения.

Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

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