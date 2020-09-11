На Донетчине нет финансирования по жилищной программе «Ипотека под 3%» (Видео)

С 10 сентября возобновился прием документов от переселенцев и участников АТО / ООС на приобретение жиля по программе «Ипотека под 3%». Однако в Донецкой области ею пока воспользоваться невозможно.

Андрей – переселенец, сейчас учится в Мариуполе и живет в общежитии. Говорит, что арендовать квартиру – дорого, а откладывать деньги на собственную можно вообще десятилетиями. «С учетом того, что ты будешь откладывать деньги по первоначальному принципу: сначала отложил нужную сумму, а потом распределяешь уже на питание, коммунальные расходы и в последнюю очередь какие-то свои бытовые нужды. А если брать жилье в ипотеку, то там идут большие проценты. И в итоге получается, что ты за 10 лет выкупаешь не одну, а две квартиры – одну себе, вторую банку», – поясняет он традиционные банковские предложения.

Программа «Ипотека под 3%» дает шанс хоть малому числу переселенцев, но все-таки приобрети свое жилье. Для участия нужно подать заявку через сайт регионального отделения Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»). Потенциальные участники должны иметь паспорт, идентификационный код и справку переселенца или удостоверение участника АТО / ООС.

Жилье лучше подобрать заранее, требования к нему прописаны на сайте «Держмолодьжитла». Когда переселенец уже станет участником программы, нужно будет сделать экспертную оценку по его стоимости. Но главное условие, которое в Донецкой области выполнить сложнее всего, – строение должно быть не старше 25 лет. Поэтому большинство жилого фонда области сразу автоматически «отсеивается».

«Программа работает так, что если ты жилье не нашел, то ты из этой программы выбываешь. И по состоянию на сегодняшний день у нас этот список пустой. На территории Донецкой области, жилье, которое введено в эксплуатацию не старше 25 лет, такого жилья немного», – рассказывает директор Донецкого регионального управления «Держмолодьжитла» Николай Заяц.

Поэтому в 2019 году в Донецкой области в программе приняли участие только 4 желающих. А в этом году бюджет программы в 14 раз меньше, чем в прошлом году – всего 14,6 млн грн (в 2019 году – 200 млн грн). К тому же не все области привлечены к проекту.

«На сегодняшний день на Донецкую область финансирования нет. Но мы надеемся, что до конца года будет перераспределение определенного количества средств. Чем больше заявлений зарегистрировано – тем больше средств дают на соответствующие регионы», – говорит Николай Заяц.

В учреждении добавляют, в прошлом году более 100 украинцев также получили льготные кредиты на жилье благодаря местным бюджетам. Такие программы есть во всех областях Украины, кроме Донецкой.

Как сообщалось ранее, с 10 сентября возобновлен прием заявок на участие в программе «Ипотека под 3%» для внутренне перемещенных лиц и участников АТО / ООС. В этом году на программу выделено 14,6 млн грн.

Напомним, «Ипотека под 3%» работала только единожды, заявки на нее принимались 3 дня в декабре 2019 года. Тогда на программу было выделено 200 млн грн, на которые квартиры получили 198 семей – 98 семей ВПЛ и 100 семей участников АТО / ООС (всего поступило 10 180 заявок)

Положения программы прописаны в Постановлении Кабинета министров Украины от 27.11.2019 № 980 и на сайте «Держмолодьжитла». Согласно условиям «Ипотеки под 3%», кредит на жилье (в том числе его можно приобретать на вторичном рынке недвижимости) выдается сроком на 20 лет под 3% годовых, первоначальный взнос – 6% от стоимости жилья (но есть и иные расходы).

Также о программе см. «Нюансы программы "Ипотека под 3%"»:

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Сигма»