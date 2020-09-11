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Аномальная осень: В Мариуполе зацвели каштаны (Фото)

11.09.20 20:59
Цветущий каштан в Мариуполе
Цветущий каштан в Мариуполе / Фото: mrpl.city

В Мариуполе на проспекте Мира горожане заметили цветущие каштаны. Причем одно из деревьев – сразу в трех состояниях: есть ветви без листьев, есть с сухими желтыми осенними листьями, а также на нем появилась свежая зеленая листва, передает «MRPL.city».

Доцент, кандидат биологических наук, преподаватель Приазовского государственного технического университета Владимир Монин пояснил, что деревья «проснулись» после того, как сбросили листья.

«Было сухое лето, у них прошла стратификация почек – они вызрели. Прошел период покоя. А потом прошли дожди – активизировалась корневая система. А поскольку почки вызрели и есть возможность ловить солнечный свет – они распустились», – рассказал Владимир Монин.

По его словам, такая ситуация – не норма для растений, но подобная ситуация наблюдается на всем Азовском побережье.

«Это не нормально, просто сработал биологический механизм. Сейчас и в Юрьевке, и в Ялте такое наблюдается – везде вдоль побережья», – уточнил ученый.

По его словам, есть еще растения, которые могут аномально цвести осенью, – это тюльпаны и гладиолусы. После сухого лета и дождей их корневая система активизируется, могут появиться бутоны. Именно поэтому люди их выкапывают до весны, а потом снова высаживают в землю.

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