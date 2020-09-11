Люди приехали почти без денег: Как карантин повлиял на отдых в Приазовье (Фото)

Карантинное лето бросило вызов не только украинским отдыхающим, но и владельцам туристического бизнеса. Из-за пандемии много украинцев путешествовали по стране и исследовали местные курорты. Многие открыли для себя Приазовье только сейчас, передает «Громадське радіо».

Один бизнес начал оживать, другой – не открылся вообще

Владелец «Базы семейного отдыха» в селе Мелекино Александр говорит, что их туристический бизнес этим летом ожил. В частности, из-за того, что на базу приехали отдыхающие из Полтавы, Сум, Ужгорода, которые были вынуждены отказаться от зарубежных курортов. Впрочем, обороты довоенных времен бизнес еще не набрал:

«Чтобы собрать по крайней мере то количество отдыхающих, которые приехали в этом году, я очень много занимался рекламой. Всюду "постил" фото, снимал видео, даже бумажные письма в другие регионы присылал», – рассказывает Александр.

«У нас крутое место: классная природа, побережье. Но я столкнулся с тем, что люди вне Донбасса вообще не знают о том, что в Приазовье можно отдыхать, что здесь есть пансионаты, развлечения, море», – добавил мелекинец.

Мелекино /Фото Дмитрия КотиховаНазвание

А вот в соседней Юрьевке открылись не все пансионаты. А из тех, что работали, отдыхающие выбирали жилье подешевле. Многие приезжали к морю с собственными палатками.

Ярославна, управляющая пансионата «Ласточка» рассказывает, что количество отдыхающих немного уменьшилось: «Большая часть баз отдыха даже не открылась. В первую очередь из-за требований к столовым. Например, у моих соседей, чтобы покормить всех посетителей с необходимой карантинной дистанцией, ушло бы 5 часов. Я в этом году работала без столовой. Не заработала на этом, но немного облегчила себе работу. Сейчас ремонтируем столовую, чтобы запустить ее полноценно в следующем сезоне».

Она отмечает – чувствуется, что в этом году люди приехали почти без денег. «Например, если раньше на пляже отец покупал мороженое себе, маме и ребенку, то в этом покупает только ребенку. Конечно, многие искали жилье подешевле, а развлечениями особо не интересовались», – делится наблюдениями женщина.

Большинство отдыхающих «Ласточки» этим летом – мариупольцы. «В основном я работаю на Запорожье, на Днепр. Но в этом году сначала из-за эпидемии они испугались ехать. А когда увидели, что все работает и люди отдыхают, то спохватились уже в конце августа, когда уже не оставалось времени на отпуск, ведь детям пора в школу. Так что отдыхали в основном местные», – говорит Ярославна.

Юрьевка / Фото Анны Котиховой

А вот на более известных среди украинцев приазовских курортах – на Белосарайской косе и в Урзуфе – количество отдыхающих в этом году увеличилось в разы. Кроме моря популярным был и Национальный природный парк «Меотида». Впрочем, по словам научного сотрудника парка Александра Бронскова, это не создало проблемой для местных птиц.

«Люди всегда передвигаются по территории парка, главное, чтобы не рвали редкие растения. А к участкам с краснокнижными птицами у нас доступ ограничен, поэтому больших неудобств для них не было. Больше вреда приносят пожары», – рассказывает Бронсков.

«На природе гораздо безопаснее в условиях пандемии, чем в городах. В каком-то смысле карантин пошел на пользу. Люди знакомятся с природой родного края. У нас в этом году были скауты из других регионов. Мы предлагаем пешие экскурсии, велосипедные и автомобильные маршруты, водную экскурсию – и все они пользовались спросом. В этом году открыли еще одну экологическую тропу – "Половецкая степь". Маршрут длинный, поэтому его легче проехать на машине или велосипеде. Последние можно взять у нас в аренду», – дополняет директор НПП «Меотида» Надежда Долгова.

Белосарайская коса / Фото Анны Котиховой

Не очень удалось заработать и продавцам развлечений, рассказывает владелец аттракциона «Рыцарское состояние» Петр. В этом сезоне мужчина работал в нескольких курортных селах Мангушского района Донецкой области: учил детей стрелять из лука, метать кованые гвозди, рассказывал об истории эпохи рыцарства и предлагал сфотографироваться в доспехах.

«Вложенные усилия не окупились. Но сезоны будут еще. Главная сложность – карантин. Экономический кризис ударил по платежеспособности отдыхающих, и количество их значительно уменьшилось», – сетует Петр.

Чем привлекали туристов

Владелец «Базы семейного отдыха» Александр кроме активной рекламы, чтобы завоевать расположение отдыхающих, организует трансфер от мариупольских вокзалов, дарит бутылку фирменного вина и сувениры.

Мелекино больше подходит для семей с детьми, для тех, кто хочет спокойного тихого отдыха подальше от людей. Сюда не едут за громкими вечеринками в ночных клубах, здесь нет множества кафешек или аквапарка. Но, по словам Александра, главная проблема невысокой популярности местных курортов против Черного моря – плохая логистика. Из многих регионов добираться до Приазовья сложнее и дольше, чем до Черноморского побережья.

«Попасть сюда можно только через Мариуполь. А туда и до карантина только 4 поезда ходили, а на дорогу шли почти сутки. Сейчас и этого нет. Из Мариуполя в Мелекино из-за оползней перестал заезжать автобус: пассажиров высаживают на трассе. Так даже мариупольцам, если не имеют собственной машины, легче до Бердянска добраться, чем в Мелекино», – рассказывает Александр.

Экскурсии, кемпинги и фестивали

Начальник отдела культуры и туризма Мангушской райгосадминистрации Наталья Тохпопаран отмечает, что в целом по району количество отдыхающих в этом году существенно уменьшилась, и не только в приморских селах.

«Меньше жилья арендовали и в Стародубовке. Там у нас очень красивая природа, есть туристические маршруты – и среди любителей зеленого туризма эта территория пользовалась популярностью», – говорит чиновница. И добавляет, что в следующем сезоне в районе будут делать акцент именно на экскурсионных познавательных программах.

Привлечь туристов экскурсиями планирует и управительница юрьевского пансионата «Ласточка» Ярославна. Женщина открывать экскурс-бюро. В планах – показать туристам из других регионов Приазовское побережье, музей Азовской раковины в Юрьевке, НПП «Меотида». Для желающих даже хочет организовывать туры в Мариуполь и Бердянск.

«На 1 октября жду большое количество гостей. Тогда отмечают международный день птиц, а сейчас почему-то стало модно за ними наблюдать. Приезжают компании из Краматорска, Дружковки и Бахмута. Организуем для них экскурсии здесь, на Белосарайской косе и в заповеднике "Каменные могилы". Также пансионат пользуется популярностью на новогодние праздники, потому что здесь сосны и вообще очень красиво зимой», – рассказывает Ярославна.

А вот в Национальном парке «Меотида» в следующем году будут ориентироваться на комфортное размещение отдыхающих. Сейчас парк участвует в грантовом проекте на развитие рекреационной зоны. В планах – открытие башни для наблюдения за территорией «Меотиды», откуда можно будет через бинокли посмотреть на участок парка «Дзендзик», где гнездятся краснокнижные птицы.

«Еще планируем открыть зону с беседками и кемпинг с местами для палаток, домиками для отдыха. Там же можно будет покататься на катамаранах вдоль реки Берда. В палаточном городке хотим установить сцену, чтобы туда могли приезжать музыканты, поэты, актеры, проводить фестивали», – делится планами директор национального парка.

Чтобы приобщиться к красоте Приазовья в следующем году, лучше отправляться в путешествие на машине. Или ехать поездом через Мариуполь. Местные жители надеются, что к тому времени количество поездов увеличится. Пока же они отправляются из Киева, Харькова, Львова и Одессы.