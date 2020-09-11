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В ожидании имитатора «Руки вверх»: Как город-спутник Донецка праздновал 330-летие (Фото)

11.09.20 21:45

Макеевка – второй по численности город в «ДНР», является городом-спутником Донецка. Сегодня, 11 сентября, здесь отмечали 330-летие со дня основания Макеевки.

Как утверждают местные интернет-ресурсы, на праздничные мероприятия в центре города собрались около 10 тысяч жителей.

Одна из локаций – выставка мотоциклов разных марок, в их числе советские «ИЖ», «Минск», а также зарубежные Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Harley-Davidson. Далее собравшихся встречает выставка военной, пожарной, коммунальной и сельскохозяйственной техники.

Также проводятся соревнования среди юных спортсменов – бокс, уличный футбол и баскетбол, легкая атлетика, велосипедный спорт.

Кроме того, работают выставки картин и сувениров, фудкорты, передвижные детские аттракционы, открыты различные фотозоны, посвященные Макеевке, выступают творческие коллективы.

Вечером на центральной площади города состоится праздничный концерт, на котором выступит соавтор песен российской поп-группы «Руки вверх» Михаил Жуков.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 июня в Макеевке проживает 368 тыс. человек.

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