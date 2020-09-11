Больше суток без воды: Луганщина восстанавливает водоснабжение на подконтрольную часть и в «ЛНР»

В Луганской области восстанавливают отключенное вчера водоснабжение на КП «Попаснянский райводоканал». Вода должна появиться у жителей подконтрольной Украине части Попаснянского и Станично-Луганского районов. Также воду получат около десятка городов в «ЛНР», передает «Громадське радіо».

Воды не было более суток – за долги в 50 млн грн перед «Укрэнерго» и еще 180 млн грн перед Луганским энергетическим объединением (ЛЭО) энергетики обесточили водоканал. Оборудование остановилось и без воды оказались около 75 тыс. людей по обе стороны линии разграничения.

Сегодня, 11 сентября, с самого утра рабочие ЛЭО работают по всему региону – подсоединяют к питанию помповые станции. «Работники ЛЭО сегодня начали работу по подключению всех объектов Попаснянского районного водоканала по заявке "Укринтерэнерго". К концу рабочего дня будут подключении все объекты к электроснабжению», – сообщила пресс-секретарь ЛЭО Юлия Рыбак.

Однако ситуация с долгами перед ЛЭО в размере 180 млн грн осталась нерешенной. Когда и кто будет платить за потребленную электроэнергию – энергетики не знают. Вчера они обесточили «Попаснянский райводоканал», а вот областная власть позаботилась о подключении объекта назад.

«Все сети строились исходя из того, что Луганская область – это Украина и для всей области моделировалась простая инфраструктура водоснабжения. После оккупации, к сожалению, часть территории, а именно треть Луганской области, стала оккупированной. К ним, на оккупированную территорию, заходят наши трубы, и идет подача воды, за которую рассчитываются. Я лично поднял уже всех: вице-премьер-министра, премьер-министра. Нашли общий язык и сегодня электроснабжение восстанавливают», – прокомментировал руководитель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

От напомнил, что в следующем году КП «Попаснянский райводоканал» планируют модернизировать. «Вот сейчас мы подписали меморандум с французами [на 75 млн евро]. Модернизация позволит без порывов, постоянно, стабильно давать людям воду. Плюс это будут совсем другие, энергосберегающие помпы, коллекторы, разная система водоснабжения, которая позволит экономить. Себестоимость воды от скважины к людям будет гораздо меньше, чем сейчас», – рассказал глава области.

Сегодня энергетики обещают закончить работу по подключению всех объектов водоканала сегодня под вечер.

Как ранее сообщил глава Луганской области Сергуй Гайдай, долг «ЛНР» за поставку воды с подконтрольной Украине территории составляет около 170 млн грн, при этом «республика» готова заплатить только 45%. Из-за этих долгов Попаснянский райводоканал не может провести модернизацию, а исходя из нынешнего состояния оборудования можно сказать, что «предприятия нет». Но прекратить поставки воды в «ЛНР» Луганщина тоже не может – в этом случае водоканал получит еще 8-10 млн грн убытков ежемесячно. Украинские энергетики возмущены, что они вынуждены поставлять электроэнергию для «ЛНР», а долги им никто не компенсирует.