Ученые в удивлении: В Краматорске депутаты признали уличных котов частью экосистемы (Видео)

В Краматорске уличных котов признали частью экосистемы Краматорска. Такое решение приняли депутаты городского совета. Еще в июне горожане создали петицию с подобной просьбой.

Жители города с любовью относятся к уличным кошкам – подкармливают их. Даже на мурале украинские воины изображены в образе котов.

«Искали самый милый образ. И вот нашли такую антропоморфность, которая позволила удалиться от человеческого, и взглянуть вообще с другой стороны на происходящее. И коты, по-моему, это лучшая возможность это реализовать», – поясняет художник-муралист Дмитрий Коломойцев.

И хотя чиновники признали кошек частью экосистемы Краматорска, ученые такому решению удивляются. Поясняют, что любое животное с рождение становится частью экосистемы и без разрешения депутатов. «Коты являются хищниками, они полноценные участники экосистемы. Независимо от того, признают их таковыми кто-то или нет. Это совершенно очевидно по биологическим законам», – отмечает эколог Алексей Погребняк.

А измениться жизнь котов в Краматорске может не от постановления горсовета, а от отношения к ним жителей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»