«Что вы в конце-концов хотите?»: Кремль озвучил итоги переговоров по Донбассу в Берлине

Сегодня, 11 сентября, на встрече в Берлине политических советников глав государств «нормандского формата» по вопросу Донбасса не удалось достигнуть согласованных решений по ключевым вопросам. Об этом российским журналистам рассказал участник встречи, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак

«Прорывов нет» – так охарактеризовал общий итог встречи он.

Правда, стороны смогли договориться о продолжении перемирия. «Договорились, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня. Что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться как с одной, так и с другой стороны», – сказал представитель Кремля.

Представителя РФ беспокоит настойчивая, с его точки зрения, позиция Украины пересмотреть Минские соглашения. «Ключевой вопрос, камень преткновения – мы будем далее в ТКГ, в нормандском формате вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением от Минских соглашений. И заявления должностных, официальный лиц Украины (о необходимости отказаться от Минских соглашений, – ред.) постоянно звучат. Которые заявляют, что нужно пересмотреть Минские соглашения, что они не устраивают Украину», – отметил он.

«Ну, тогда нужно четко, конкретные предложения, что вы в конце-концов хотите… Поэтому просим внести определенность во всех форматах, в которых ведутся переговоры, [что] мы придерживались единых принципов, чтобы мы не разговаривали на разных языках», – добавил Козак.

Также Россию не устраивает постановление Верховной Рады Украины от 15 июля, в котором указано, что местные выборы в нынешней ситуации на неподконтрольной Украине территории проведены не будут. «О проведении местных выборов – а это одно из ключевых условий урегулирования конфликта. О том, что они будут проведены не на тех условиях, которые прописаны в Минских соглашениях, а на каких-то иных», – отметил переговорщик.

По его словам, вопрос о саммите глав стран «Нормандской четверки» даже не обсуждался. По мнению Козака, саммит не является самоцелью и оснований для его проведения пока нет. «Саммит нужен для того, чтобы двигаться дальше по пути урегулирования конфликта. Чтобы принимать новые решения только после того, как выполнены предыдущие. Если мы будем бесконечно собирать саммиты, только чтобы поговорить, мы отодвинем урегулирования конфликта на неопределенный срок», – считает он.

Также не утверждена дата новой встречи политических советников глав стран «Нормандской четверки». «Договорились, что наши помощники какое-то время поработают, попытаются найти развязки по вопросам. Т.к. практически по всем вопросам были представлены несовпадения», – резюмировал он, добавив, что решения попытаются выработать до конца сентября.

Позже украинская сторона представила свою версию итогов сегодняшней встречи «нормандских» советников. Напомним, как отметил экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, если после переговоров стороны представляют разные по сути пресс-релизы, «это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо».