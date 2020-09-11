Умерла главврач больницы: На Донетчине от коронавируса скончались 4 жителя (Карта)

Сегодня, 11 сентября, в Донецкой области от коронавируса скончались 4 пациента. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«COVID-19 унес жизни 80-летней жительницы Марьинского района, 79-летнего мариупольца, 63-летней жительницы Лиманской ОТГ и 63-летней покровчанки, главного врача Покровской городской больницы Натальи Кандыбка», – уточнил глава области.

Кроме того за сегодняшний день в регионе COVID-19 диагностировали еще у 84 человек, среди них 6 детей и 4 медработника.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 026 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 1 114 человек;

на лечении – 883 пациентов;

летальных случаев – 29.

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 сентября в Украине COVID-19 заболели 148 756 человек (67 005 пациентов – выздоровели, 3 076 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 533 случая (выздоровели – 272 пациентов, летальных случаев – 4).

В «ДНР» – 2 780 случаев коронавируса (выздоровели – 1 415 человек, летальных случаев – 155). В «ЛНР» – 777 заразившихся (выздоровели – 652 человек, летальных случаев – 20).