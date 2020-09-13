Интегрировался ли переселенец на новом месте: Эксперт рассказала, как это определить

Большинство переселенцев интегрировались в принимающие громады. Но это еще не значит, что в отношении них решены долгосрочные решения по перемещению. Два главных фактора, которые удерживают переселенцев в новой громаде – жилье и трудоустройство. Также интеграция – это когда ты себя не ощущаешь чужим в принимающей громаде. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе межрегионального форума «Мы – новые харьковчане», который прошел в Харькове, рассказала координатор Норвежского совета по делам беженцев в Украине Кристина Деркач.

«Долгосрочные решения достигаются тогда, когда внутреннее перемещенное лицо (ВПЛ) больше не нуждается ни в какой специальной помощи и защите в связи с его перемещением, и когда переселенцы могут пользоваться теми же правами, как и члены принимающих громад», – пояснила она.

Мировой опыт переселения людей разработал разные виды долгосрочных решений. Из них выделяют три основные. Их в своей политике по отношению в ВПЛ может использовать как государство, так и выбирать для себя сам переселенец. С комментариями с учетом условий в Украине эти три мировые вида следующие:

устойчивая местная интеграция переселенцев в принимающей громаде (т.е. ВПЛ остаются жить на новом месте);

реинтеграции на прежнем месте проживания (т.е. ВПЛ возвращаются на неподконтрольную территорию, или возвращаются туда после освобождения территорий, и это тоже вызовет процессы реинтеграции);

дальнейшее перемещение внутри страны – если переселенец не может интегрироваться в принимающую громаду (например, из-за отсутствия жилья, трудоустройства и пр.) и ищет для проживания новый населенный пункт на подконтрольной территории.

«Не существует уникальных долгосрочных решений. Нет какого-то универсального правила. В каждой стране в зависимости от контекста, от количества ВПЛ, от интенсивности вооруженного конфликта эти долгосрочные решения будут разными», – отметила Деркач.

Чтобы понять, были ли достигнуты долгосрочные решения, в мировой практике выделяют 8 тематических блоков для оценки:

защита и безопасность;

адекватные условия жизни;

доступ к способам существования;

восстановление домов, жилья и собственности;

доступ к документации;

воссоединение семьи;

участие в общественной жизни;

доступ к способам правовой защиты.

При ООН действует комиссия Генерального секретаря ООН по вопросам внутреннего перемещения, которая формирует рекомендации для стран по отношению к внутренним переселенцам. «Этот орган собирает данные по внутреннему перемещению, выделяет тенденции по перемещению – региональные, локальные. Данные анализируются, и данный орган предлагает рекомендации государствам, международным и общественным организациям по улучшению их координации и для формирования эффективных долгосрочных решений», – пояснила Кристина Деркач.

Из-за пандемии коронавируса члены данной комиссии не смогли приехать в Украину. Поэтому сбор и анализ данных о ВПЛ проводился различными организациями. «Наши консультации проходили в формате фокус-групп и они проводились с Советами ВПЛ в Харькове, Запорожье, Краматорске, Северодонецке. Дополнительно мы проводили опросы. По результатам этой работы мы с коллегами смогли выделить определенные тренды», – рассказала координатор.

Опрос проходил по блокам, которые перекликаются с 8-ми критериями по эффективности долгосрочных решений. Деркач представила основные результаты по трем из них.

Блок «Интеграция». 53% опрошенных ВПЛ считают себя интегрированными в местные громады. «Это показатель очень хороший. При этом свидетельствует, что необходимо создавать дополнительные условия для интеграции остальных переселенцев», – отметила эксперт.

Положительный момент: 88% опрошенных ВПЛ планируют оставаться в принимающих громадах. Эти люди не ищут дальнейшего перемещения по стране, они не хотят возвращаться на прежнее место жительства.

«Тенденции, которые мы увидели в ходе исследования, – люди связывают интеграцию прежде всего с наличием жилья и трудоустройством. Это два важных фактора, которые удерживают людей в том или ином месте. Также они отмечали, что интеграция – это когда ты себя не ощущаешь чужим в принимающей громаде. Когда тебе не нужны дополнительные документы для того, чтобы пользоваться теми же правами, которые есть у местных жителей», – перечислила Деркач.

Также исследователи отметили позитивные тенденции восприятия переселенцев местными жителями. «Многие опрошенные отмечают, что внутренне перемещенные лица имеют очень высокий уровень образования, и к ним в громады переместилось много высоко квалифицированных специалистов. Например, врачей и др. Что безусловно позитивно влияет на принимающие громады», – дополнила эксперт.

Блок «Безопасность». «Безопасность – это очень индивидуальное восприятие. Участникам опроса мы не объясняли, что понимается под этим понятием, не направляли их в этом. Каждый переселенец самостоятельно для себя определял границы безопасности», – пояснила координатор Норвежского союза.

По результатам исследования, 67% опрошенных ВПЛ чувствуют себя безопасно в принимающих громадах.

«Примечательно, что большинство опрошенных отмечали, что они не связывают угрозы с конфликтом на Донбассе, с расположением населенного пункта ближе к линии разграничения. Они связывали безопасность с уровнем преступности, с бытовыми проблемами в принимающих громадах», – выделила Деркач.

Также важно, что что местные жители не связывают уровень преступности в их населенных пунктах с наличием переселенцев. «Потому что они понимают, что такой же уровень преступности здесь был и до 2014 года, и что эта проблема системная», – подчеркнула она.

Блок «Участие в общественной жизни». Здесь переселенцы отмечали позитив, что наконец-то они в этом году могут голосовать на местных выборах.

При этом для голосования на выборах в Верховную Раду в 2019 году избирательный адрес изменили 81 тыс. людей по стране, что касается местных выборов, то это около 68% от прежнего числа. «Это не говорит о пассивности именно ВПЛ. Потому что изменять избирательный адрес могут и внутренние трудовые мигранты. Но это говорит о том, что наши граждане в целом не так серьезно относятся к местным выборам, и нужно развивать это направление и вовлеченность их в общественную жизнь», – уверена Кристина Деркач.

«Международные стандарты и международные рекомендации для страны, для территориальных громад являются очень важными. Они могут показывать ориентир, в котором следует двигаться. Очень важно при формировании долгосрочных решений понимать – для какого количества ВПЛ мы их создаем. Для того, чтобы не было искусственного статуса ВПЛ. Поэтому нужно провести переоценку подхода к определению количества ВПЛ, чтобы определить их реальные потребности. И чтобы создавать программы как на государственном, так и на региональном уровне для реальной ситуации. Когда мы знаем и количество и потребности, тогда долгосрочные решения будут эффективными, и интеграция ВПЛ произойдет быстрее», – подчеркнула она.

Деркач напомнила, что в Украине на государственном уровне в 2018 году, в том числе с учетом этих международных рекомендаций, бала принята «Стратегия интеграции ВПЛ и внедрения долгосрочных решений в отношении ВПЛ до 2020 года». Действие этого документа заканчивается в декабре 2020 года.

«В июле Минреинтеграции вместе с международными и общественными организациями разрабатывали новую Стратегию, которая планируется на последующие 3 года, до 2023 года. Как и в ныне действующей Стратегии, в новом проекте документа в качестве приоритетного долгосрочного решения закреплена – интеграция ВПЛ в громадах. При этом иные варианты также не исключаются, если переселенец считает, что в его индивидуальном случае так будут лучше. Новая Стратегия также тематически построена на озвученных 8-ми критериях, по которым будет легче давать оценку эффективности достижения долгосрочных решений», – резюмировала координатор Норвежского совета.