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Над районами вблизи пос. Шумы: ОБСЕ потеряла беспилотник на Донетчине

12.09.20 09:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ потеряла пространственное управление над беспилотных летательным аппаратом (БПЛА) малого радиуса действия, который пролетал над районами вблизи пос. Шумы под Торецком (Донецкая обл.). Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 11 сентября.

Сообщается, что 10 сентября патруль Миссии находился в подконтрольном украинским властям н. п. Пивденное для выполнения анонсированных полетов БПЛА малого радиуса действия.

«Во время третьего полета в 14:11 наблюдатели полностью потеряли связь с БПЛА, который пролетал над районами вблизи н. п. Шумы (подконтрольный правительству, 41 км к северу от Донецка), примерно в 2 км к востоко-северо-востоку от места запуска. В 14:18 сигнал удалось возобновить на пару секунд, но потом он был снова утрачен, что привело к потери летательного аппарата. Известно, что в последний раз его местоположение было зафиксировано в 3 км к востоко-северо-востоку от места запуска», – говорится в отчете.

Наблюдатели не смогли вернуть беспилотник и покинули этот район.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.

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