В Украине испытали воздушный ПТРК «Барьер»

На полигоне Министерства обороны Украины под Черниговом прошли испытания воздушного противотанкового ракетного комплекса «Барьер-В», установленного на вертолет. Об этом сообщает «Defense Express».

Во время испытаний с вертолета Ми-8МСБ-В совершили несколько пусков. Огневые испытания позволили оценить все системы, начиная от выявления и сопровождения цели, до управления ракетой в полете и ее работы на всех участках полета.

ПТРК «Барьер-В» является воздушной версией комплекса «Барьер», который устанавливается на БТР-3, БТР-4, другие боевые машины и предназначен для уничтожения бронетехники, укреплений и других целей. По сравнению с наземной версией, ракета Р-2В длиннее и имеет большую на 2,5 км дальность стрельбы, которая составляет 7,5 км. Принцип наведения остался без изменений – использование лазерного канала для передачи команд управления. Установленная на вертолете подвесная прицельная станция ПМ-ЛКТ обеспечивает обнаружение и распознавание наземных целей на расстоянии до 10 км и формирование лазерного поля для наведения ракет на расстоянии до 7,5 км.

ПТРК «Барьер-В» может устанавливаться на вертолеты, которые находятся на вооружении ВСУ – Ми-24 и Ми-8.