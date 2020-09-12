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На Донетчине ОБСЕ зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня

12.09.20 12:52
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине 10 сентября наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 11 сентября.

«В Донецкой области СММ зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня: 2 взрыва и 3 очереди из крупнокалиберного пулемета к юго-западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)», – говорится в отчете.

Также сообщается, что в Луганской области Миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

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