Кравчук назвал причину срыва инспекции под Шумами

Инспекция украинских позиций в районе пос. Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которая должна была пройти под эгидой ОБСЕ в присутствии представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ) была сорвана по инициативе той стороны, которая на ней настаивала. Об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы не могли начать инспекцию, так как сторона, которая на ней настаивала, ее сорвала. Причем сорвала сознательно. Потому что была не просто сорвана инспекция, а были целенаправленные выстрелы в ту сторону, где могли находиться и наши военные, и представитель ОБСЕ. Таким образом мы считаем, что это была провокация, исходя из того, что сегодня (11 сентября, – ред.) в Берлине проходит встреча (на уровне советников в Нормандском формате, – ред.). Я думаю, кому-то очень хотелось, чтобы этой встречи не было», – заявил Кравчук.

Напомним, ранее «глава ДНР» Денис Пушилин отдал приказ «народной милиции ДНР» (армия «республики») утром 7 сентября открыть огонь по укреплениям ВСУ в районе поселка Шумы под Торецком (Донецкая обл.), которые были якобы дооборудованы «в нарушение дополнительных мер усиления и контроля действующего перемирия».

Командующий Объединенных сил заявил, что в случае атаки со стороны «ДНР» украинские военные дадут адекватный ответ всеми имеющимися силами и средствами.

6 сентября в Киеве по вопросу угроз «ДНР» состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Представленный отчет миссии ОБСЕ доказывал, что украинские военные не возводили новые укрепления под Шумами.

7 сентября обстрел Шумов не произошел – Пушилин решил отсрочить выполнение своего приказа на 9 сентября

9 сентября на внеочередной видеоконференции ТКГ участники договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Инспекция была назначена на 14:00 10 сентября.

Однако 10 сентября инспекция не состоялась, т.к. представители «ДНР» выдвинули новые условия. Кроме того в 14:15 «республиканцы» открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям возле поселка Шумы.