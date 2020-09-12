Горели 9 авто: На Луганщине ликвидировали серьезный пожар

Сегодня утром, 12 сентября, в Северодонецке произошел пожар, в результате которого горели 9 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

В 5:14 спасателям сообщили о том, что по проспекту Гвардейскому в Северодонецке, между жилыми домами горит автомобиль.

«Прибыв на место пожара спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что кроме возгорания автомобиля "ВАЗ-2101", по проспекту Гвардейском произошло возгорание также еще восьми транспортных средств таких марок как: "ВАЗ-2106", "Москвич", "Daewoo Sens", "Volkswagen lt", "Skoda Octavia" – две единицы, "Opel Omega", "SsangYong Korando"», – рассказали в ГСЧС.

В связи с этим, к тушению автомобилей привлекались дополнительные силы и техника ГСЧС.

В 5:52 пожар ликвидировали. Его причины устанавливаются.