RU
Все новости

Сводка из зоны ООС за 11 сентября: Версии сторон конфликта

12.09.20 10:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

«За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина», – говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что с начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Обстрелу подвергся район села Желобок. Огонь велся из стрелкового оружия».

В «ДНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не сообщили.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк