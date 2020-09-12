Сводка из зоны ООС за 11 сентября: Версии сторон конфликта

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается стабильной и полностью контролируемой. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр ООС.

«За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина», – говорится в сообщении.

В пресс-центре также отметили, что с начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины" в зоне ответственности ЛНР. Обстрелу подвергся район села Желобок. Огонь велся из стрелкового оружия».

В «ДНР» свою версию событий на линии фронта на момент подготовки материала не сообщили.