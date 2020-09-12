За сутки в Украине от COVID-19 умерли 72 человека

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 3 103 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 12 сентября, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки в Украине заболели 3 103 человека. Из них 195 детей, а также 178 медработников. Был госпитализирован 481 человек. Зафиксированы 72 летальных случая. Это своеобразный и очень печальный антирекорд. При этом выздоровел 1 341 пациент. За все время пандемии в Украине заболели 151 859 человек. Из них 9 815 детей и 12 783 медработника. При этом в целом выздоровели 68 346 пациентов. Летальных случаев – 3 148», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы в Харьковской (292), Тернопольской (280), Одесской (225), Хмельницкой (155) областях и г. Киеве (428).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 2 026 случаев COVID-19, в Луганской – 562 случая.