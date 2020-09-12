В «ДНР» от COVID-19 умерли мужчина и две женщины

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксированы три смерти от COVID-19. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 11 сентября, выявлено 30 случаев заболевания. За сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 42. Кроме того, зарегистрировано 3 летальных случая – мужчина в возрасте 72 лет и женщины в возрасте 72 и 64 лет», – говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 10:00 12 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в «ДНР» – 2 810:

на лечении – 1 195 человек;

выписаны – 1 457 человек,

летальных случаев – 158.

«По состоянию на 12 сентября коронавирусная инфекция была выявлена у 130 человек, прибывших из Украины, начиная с 25 июня 2020 года. Все инфицированные пациенты переведены в специализированные учреждения здравоохранения республики и получают бесплатное лечение», – утверждают в «ДНР».

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 сентября в Украине COVID-19 заболели 151 859 человек (68 346 пациентов – выздоровели, 3 148 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 026 случаев (выздоровели – 1 114 пациентов, летальных случаев – 29).