На Донбассе и в Запорожской области будут учить основам ведения бизнеса: Подробности

В сентябре – октябре нынешнего года на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей пройдет серия учебных сессий, посвященных формированию бизнес-идей, стартапов и разработке бизнес-планов. Об этом сообщает пресс-служба Программы ООН по восстановлению и развитию мира.

«Программа ООН по восстановлению и развитию мира, при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Посольства США в Украине, а также правительств Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Швейцарии, Швеции и Японии, проведет 31 пятидневную учебную сессию по формированию бизнес-идей, стартапов и разработке бизнес-планов», – говорится в сообщении.

Цель учебной программы – укрепление потенциала и усиление предпринимательской деятельности внутренне перемещенных лиц и местного населения в Луганской, Донецкой и Запорожской областях

Тренинги способствуют:

расширению знаний участников о том, как начать бизнес в Украине, какие есть перспективные сферы деловой активности в целевых регионах и какие есть преимущества самозанятости/предпринимательства;

совершенствованию навыков участников по разработке бизнес-плана, регистрации и ведению предпринимательской деятельности и эффективного управления бизнесом в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Организаторы стремятся:

научить участников, как начать, восстановить или расширить свой бизнес; создать бизнес-план; ознакомить с перспективными сферами деловой активности в целевых регионах;

помочь в приобретении навыков, необходимых для доступа к грантам и кредитам, предоставляемым различными финансовыми учреждениями и программами технической помощи в целевых регионах.

Участниками могут стать люди, которые официально проживают, а также зарегистрированные внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Донецкой и Луганской областях (подконтрольные правительству Украины территории) и Бердянском, Приморском, Приазовском, Ореховском, Гуляйпольском, Акимовском, Бильмакском районах, и в городах Бердянск, Приморск, Мелитополь и Токмак Запорожской области.

«Обучение будет полезно лицам, которые рассматривают возможность создания, восстановления или развития предпринимательской деятельности», – отмечают в пресс-службе.

Участие в обучении – бесплатно. Программа ООН по восстановлению и развитию мира полностью возмещает на период обучения все типы расходов, связанных с:

обеспечением жилья (по необходимости) для лиц, проживающих за пределами населенного пункта, в котором проводятся тренинги;

питанием на время проведения обучения;

участникам из других городов, желающим принять участие в тренинговом обучении, расходы на проезд будут возмещаться только в рамках области, в которой проводится учебная программа, при наличии проездных документов (фискальных билетов с датой выезда);

участники будут обеспечиваться раздаточными учебными материалами.

Учебный план пятидневной программы включает наработку следующей тематики:

День 1: Формирование и оценка бизнес-идеи. Бизнес-модель Остервальдера. Мотивация предпринимателя. Новые возможности для бизнеса при ограничительных карантинных мероприятиях.

Формирование и оценка бизнес-идеи. Бизнес-модель Остервальдера. Мотивация предпринимателя. Новые возможности для бизнеса при ограничительных карантинных мероприятиях. День 2: Бизнес-план. Маркетинг. Организация и оптимизация основных процессов.

Бизнес-план. Маркетинг. Организация и оптимизация основных процессов. День 3: Финансовое планирование и налогообложение малого и среднего бизнеса. Эффективные стратегии стабилизации финансового положения во время экономических кризисов.

Финансовое планирование и налогообложение малого и среднего бизнеса. Эффективные стратегии стабилизации финансового положения во время экономических кризисов. День 4: Основы продаж товаров и услуг. Онлайн-продажи. Реклама.

Основы продаж товаров и услуг. Онлайн-продажи. Реклама. День 5: Юридические аспекты создания и ведения предпринимательской деятельности.

«Участие в учебной программе предполагает детальную разработку по меньшей мере одного бизнес-плана каждым слушателем тренингов на основе выбранных бизнес-идей. Каждому слушателю будет предоставлена возможность представить и защитить свой бизнес-проект перед группой и получить обратную связь от тренеров-экспертов», – отмечается в сообщении.

Количество участников каждого тренинга – 25 человек. Вся учебная программа охватит более 775 участников.

Населенные пункты, в которых будут проведены тренинги:

Луганская область: Северодонецк, Попасная, Старобельск, Кременная, Лисичанск, Белокуракино, Сватово.

Северодонецк, Попасная, Старобельск, Кременная, Лисичанск, Белокуракино, Сватово. Донецкая область: Мариуполь, Славянск, Угледар, Волноваха, Покровск, Торецк, Селидово, Краматорск, Константиновка, Курахово.

Мариуполь, Славянск, Угледар, Волноваха, Покровск, Торецк, Селидово, Краматорск, Константиновка, Курахово. Запорожская область: Бердянск, Бильмак, Токмак, Гуляйполе, Запорожье, Мелитополь.

Сроки проведения тренингов: сентябрь – октябрь 2020 года.

Продолжительность тренинга – 5 дней, с 9:00 до 18:00.

Зарегистрироваться можно на странице «Учебной программы по развитию навыков предпринимательства» в Facebook.