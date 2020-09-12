В «ЛНР» зафиксировали еще одну смерть от коронавируса

В «ЛНР» за сутки медики зарегистрировали 1 случай смерти от COVID-19. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Зарегистрирован один летальный случай», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что всего в «ЛНР» зафиксированы 22 смерти от COVID-19.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 сентября в Украине COVID-19 заболели 151 859 человек (68 346 пациентов – выздоровели, 3 148 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 026 случаев (выздоровели – 1 114 пациентов, летальных случаев – 29). В «ДНР» – 2 810 случаев коронавируса (выздоровели – 1 457 человек, летальных случаев – 158).