На Луганщине бывший боец добробата и уголовник организовали нарколаборатории, – СБУ

В районе проведения Операции Объединенных сил Служба безопасности Украины разоблачила нарколаборатории по полному циклу выращивания и обработки элитных сортов марихуаны. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

«По данным следствия, наркобизнес организовали двое жителей Луганщины – бывший боец одного из добровольческих батальонов и уголовник. Подпольные плантации находились на территории их домохозяйств в Приволье и Золотом. Наркотики дельцы выращивали в теплицах методом гидропоники, обрабатывали и фасовали для сбыта заказчикам из Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей. Клиентов подыскивали через интернет, "товар" доставляли по почте или через курьеров», – говорится в сообщении.

Злоумышленников правоохранители задержали в нарколабораториях при подготовке к реализации «товара».

В ходе обысков по месту расположения подпольных теплиц оперативники изъяли оборудование для выращивания наркотиков, более тысячи саженцев наркосодержащих растений, 10 кг посевного материала, 150 кустов конопли и уже подготовленный к сбыту товар.

«Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков составляет 4,5 млн грн по ценам черного рынка», – отметили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2. ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.