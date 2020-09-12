Ермак назвал главный результат переговоров в Нормандском формате

Главным результатом переговоров в Нормандском формате в Берлине, который состоялись в пятницу, 11 сентября, на уровне политических советников является договоренность о продлении режима «тишины» на Донбассе. Об этом сообщил украинским журналистам после завершения встречи руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет «Укринформ».

По его словам, на предложение украинской стороны все четыре советника заявили о безусловном поддержании режима «тишины» и о выполнении мероприятий, которые должны это обеспечить.

«Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних шести недель, будет продолжен. Мы очень на это надеемся и будем делать все зависящее от Украины, чтобы это было так. Мы делаем все, чтобы сохранить жизни и здоровье наших бойцов, наших людей», – сказал Ермак.

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита «нормандской четверки», хотя все понимают его важность.

«Да, не было достигнуто конкретных договоренностей по срокам, но... все свидетельствует, что процесс движется вперед. Я уверен, что этот саммит состоится, хотя, к сожалению, не могу назвать сегодня конкретную дату. Надеюсь, что он состоится до конца этого года», – сказал Ермак.