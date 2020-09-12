Подозреваемого задержали спасатели: В полиции рассказали, почему в Северодонецке горели 9 машин

Правоохранители Луганщины разоблачили мужчину, который подозревается в поджоге 8-х автомобилей и краже в Северодонецке. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

«Сегодня, 12 сентября, около 5:40 в полицию поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что между домами 7б и 11а по пр. Гвардейскому горят автомобили. Уже на месте происшествия сотрудники ГСЧС передали полицейским мужчину, которого они задержали на месте поджога», – рассказали в полиции.

Во время беседы с одним из пострадавших, выяснилось, что из его автомобиля был похищен рюкзак и домкрат, которые находились у 33-летнего поджигателя.

«Обоснованно подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении кражи (ст. 185 УК Украины). После проведения экспертиз, будет принято решение по ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"», – резюмировали в пресс-службе.