Помощь, от которой зависит жизнь человека: Сегодня отмечают всемирный день оказания первой медпомощи

Всемирный день оказания первой медицинской помощи отмечают 12 сентября. Для Фонда Рината Ахметова спасение здоровья и жизни людей – среди главных приоритетов. Поэтому ряд проектов и программ направлены на оказание беспрецедентной помощи украинскому здравоохранению. Особенно это касается экстренной медицины. Всего за год благодаря деятельности Фонда качество экстренной и первичной медико-санитарной помощи вышло на новый уровень. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, в 2019 году реализован проект «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова – первая в стране крупнейшая частная благотворительная инициатива в сфере экстренной и первичной медицины.

«Это проект национального масштаба: суперсовременные спецавтомобили впервые получили государственные учреждения здравоохранения во всех областях страны. Фонд передал больницам, амбулаториям и станциям скорой помощи 114 машин класса В, так называемых реанимаций на колесах. Детским больницам переданы 22 неонатальные скорые, которые позволяют спасать жизни новорожденных. В сельские амбулатории переданы 64 уникальных медицинских внедорожника», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

В Черкасской области местные медики ждали новинку с нетерпением и говорят, что она подарила им веру в завтрашний день.

«Станции "скорой помощи" во многих регионах на грани, нет ни ресурсов, ни транспорта, ни оборудования. Только нашей области не хватало более 80 автомобилей. Поэтому вы даже не представляете, с какой радостью наш персонал воспринял новость о передаче нам новой "скорой". Радуемся, словно дети малые», – сказал Игорь Фесун, директор Черкасского областного центра экстренной медпомощи.

Он подчеркнул, что каждый такой автомобиль позволит спасти больше человеческих жизней. Ведь каждый из них оснащен новым оборудованием, а это значит, что у медиков есть много отличных инструментов для оказания первой экстренной помощи.

Исполняющий обязанности главного врача Криворожского районного центра первичной медико-санитарной помощи Григорий Лазорик своего восторга не скрывал.

«Я, конечно, очень рад такому подарку. У нас в области таких еще не было! Сейчас познакомился с автомобилем – он приятно поражает. При необходимости будем отправлять машину по всему району, потому что есть участки, куда обычной "скорой" почти не добраться», – сказал Григорий Лазорик.

Впервые врачи в селах, отдаленных населенных пунктах получили машины такого класса. За год работающие на них бригады медиков могут спасти миллион жизней.