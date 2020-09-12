США передали Украине гумпомощь для борьбы с COVID-19

Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в украинские больницы для помощи в противодействии пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией «The Fishermen» и при содействии посольства Украины в США передана в больницы Харькова.

Груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы.