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США передали Украине гумпомощь для борьбы с COVID-19

12.09.20 16:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Посольство Украины в США передало гуманитарный груз в украинские больницы для помощи в противодействии пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook.

Гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией «The Fishermen» и при содействии посольства Украины в США передана в больницы Харькова.

Груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы.

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