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Экс-министр рассказал, как можно отобрать субсидию у соседа

12.09.20 16:52
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников
Оплата услуг ЖКХ / Фото из открытых источников

Украинцы могут добиться отмены субсидий для своих соседей, если у них есть информация, что такой сосед скрывает свои доходы. Об этом рассказал экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «Украина 24».

На вопрос, правда ли, что соседи могут попросить, чтобы тебе отменили субсидию, экс-министр ответил: «Правда. С 1 июля 2018 года есть реестр субсидиантов. И каждый желающий может посмотреть этот реестр. И если он там не видит персональных данных, но он знает, например, адрес, где живет сосед, если он знает, что сосед скрывает доходы, он может обратиться. Могут проверить. Если эта информация соответствует действительности, ему могут отменить субсидию. Это элемент контроля».

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