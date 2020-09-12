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Украина ничего не обещала, – Резников о пересмотре постановления Рады

12.09.20 17:16
Алексей Резников
Алексей Резников / Фото: lb.ua

На переговорах политических советников «нормандской четверки» в Берлине украинская сторона не обещала пересмотреть постановление Верховной рады о проведении местных выборов. Однако в парламенте действительно зарегистрирована инициатива, содержащая коррективы к постановлению. Об этом рассказал глава украинской делегации в Берлине, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии «РБК-Украина».

Как пояснил Резников, было бы некорректно во время встречи политических советников обсуждать вмешательство в суверенитет украинского парламента.

«Никто не брал на себя обсуждать компетенции украинского парламента или вмешиваться в его суверенитет», – подчеркнул он.

Однако, по его словам, в парламенте в конце июля было зарегистрировано предложение по корректировке постановления о местных выборах, о чем были проинформированы представители России.

«Они проинформированы, что есть инициатива украинских депутатов, самостоятельная инициатива, не связанная ни с чьей позицией. Эта инициатива, если я не ошибаюсь, была предложена после начала режима прекращения огня, ее можно проверить на сайте ВР. Ни Козак, ни другие политические советники не собираются вмешиваться в суверенитет парламента», – добавил Резников.

Отметим, после переговоров советников «нормандской четверки» представитель России Дмитрий Козак заявил, что стороны договорились о внесении в Верховную Раду предложения по корректировке постановления о местных выборах.

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