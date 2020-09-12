На Луганщине зафиксированы 30 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

«За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 563 человек. Из них выздоровели – 294, лечатся – 265», – проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 12 сентября в Украине COVID-19 заболели 151 859 человек (68 346 пациентов – выздоровели, 3 148 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 2 026 случаев (выздоровели – 1 114 пациентов, летальных случаев – 29). В «ДНР» – 2 810 случаев коронавируса (выздоровели – 1 457 человек, летальных случаев – 158). В «ЛНР» зафиксировали еще одну смерть от коронавируса.