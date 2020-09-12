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Зеленский анонсировал еще одну встречу Нормандского формата на уровне советников

12.09.20 18:17
Владимир Зеленский / Фото Офиса зидента
Владимир Зеленский / Фото Офиса зидента

Встреча лидеров Нормандского формата планируется, однако перед этим предстоит провести как минимум еще одну встречу на уровне политических советников. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесской области, сообщает «Укринформ».

«Продолжаются встречи в Нормандском формате. И если встречаются советники и я знаю уже результат, значит будет планироваться встреча лидеров Нормандского формата. Они не обсудили все вопросы, не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча советников... Самое главное решение, которое сегодня есть – это соблюдение и продолжение режима тишины», – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что на Донбассе еще не было такого долгого соблюдения режима тишины, как сейчас.

«Если мы говорим о выполнении Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать», – добавил он.

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