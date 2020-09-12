Могли сгореть десятки домов: На Донетчине ликвидировали масштабный пожар

В Бахмутском районе Донетчине в пятницу, 11 сентября, ликвидировали крупный пожар. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«11 сентября в 14:26 в Главное управление поступило сообщение о пожаре в Бахмутском районе, в северо-западном направлении от с. Берховка. На место происшествия были немедленно направлены пожарные 8 Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области», – сказано в сообщении.

Прибыв к месту вызова огнеборцы установили, что горит сухая трава и кустарник на открытой территории на площади 10 га, возможно распространение горения в населенный пункт (с. Берховка) и лесополосу. К месту пожара направили дополнительные силы и средства. Спасатели приступили к тушению пожара.

«Силами ГСЧС недопущено распространение огня на населенный пункт и ликвидирована угроза возгорания 20 жилых домов. Пожар локализован в 16:15 и ликвидирован в 17:45», – резюмировали в пресс-службе.