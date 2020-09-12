Ермак заявил о договоренности о доступе Красного Креста на неподконтрольный Донбасс

Во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» договорились о беспрепятственном доступе Красного Креста на неподконтрольную территорию, что ускорит процесс обмена и возврата наших граждан. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга, пишет УНН.

«Была также достигнута договоренность, что до конца этого месяца будет получен беспрепятственный доступ Красного Креста на неподконтрольную территорию, к нашим гражданам, которые там находятся. И мы ожидаем, что это очень ускорит процесс обмена и возврата наших граждан. Вы знаете, что мы имеем задание от президента, и это наш приоритет», – сказал Ермак.