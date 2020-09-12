Зеленский пояснил, почему местные выборы являются «сверхважными»

В свете реформы децентрализации местные выборы являются «сверхважными», ведь регионы получают значительные полномочия и финансирование, «и каждый житель региона должен четко понимать, как используются его средства, на что они идут и самое главное – для чего». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одесскую область, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Владимира Зеленского, каждый регион страны имеет огромный потенциал и будущее. Главное – четко определить свои сильные стороны и в партнерстве с центральной властью развивать их, двигаясь вперед, к процветанию.

В частности, у Одесской области – невероятные перспективы, подчеркнул президент.

«Мы всегда называем Одессу "жемчужина у моря". По моему мнению, это слишком скромно, потому что Одесская область – это целое сокровище у моря», – сказал Владимир Зеленский.

Зеленский назвал Одесскую область логистическим хабом, морскими воротами и туристическим сердцем Украины.

«Мы обязательно должны сделать этот регион местом, где хочется отдыхать, путешествовать, учиться, работать. И все это одним словом – хочется жить», – отметил Владимир Зеленский.