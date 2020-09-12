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Житель Одесской области по заданию ФСБ готовил масштабную диверсию, – СБУ

12.09.20 20:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, который шпионил в пользу России и пытался устроить диверсию на объекте критической инфраструктуры Ровенской области. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-центр СБУ.

В мае нынешнего года житель Одесской области по личной инициативе связался с кадровым сотрудником российской спецслужбы. Мужчина сначала передавал российской спецслужбе информацию об одном из военных объектов Одесской области, кроме того, предложил свои услуги в убийстве украинских военных, задействованных в Операции Объединенных сил.

В сентябре агент получил задание осуществить диверсию на одном из объектов «Ровнооблводоканала». Задержали мужчину, когда он закладывал взрывчатку на объекте. Если бы диверсия удалась, то 50% Ровно и других районов области остались бы без воды.

Задержанному готовится подозрение по ч.1 ст.111 (госизмена) и ст.113 (диверсия).

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