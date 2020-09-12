Ермак рассказал об усилении взаимодействия Минского и Нормандского форматов

Во время встречи советников лидеров стран Нормандского формата присутствовали руководители «минского процесса», что говорит об усилении взаимодействия двух форматов. Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время брифинга, пишет УНН.

«Я хочу напомнить, что решение о режиме прекращения огня было принято в рамках Минского процесса, а сейчас мы получили поддержку уже от стран, которые являются четверкой нормандской... Во время этой встречи это было впервые за последние несколько лет, присутствовали посол Грау (представительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау, – ред.) и посол Чевик (председатель СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик, – ред.), которые управляют сегодня процессом в Минске. Это означает, что взаимодействие и координированная работа двух форматов – она вышла на еще более высокий уровень, и мы ожидаем от этого конкретных результатов уже на ближайшей неделе – 15-го, когда состоится видеоконференция», – сказал Ермак.