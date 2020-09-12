На Луганщине за сутки изъяли 1,5 кг конопли

На Луганщине в течение суток у двух местных жителей полицейские изъяли почти 1,5 кг каннабиса и кусты конопли. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Так, во время обыска по месту жительства 39-летнего мужчины в Рубежном в пластиковых контейнерах и бумажных свертках нашли почти килограмм измельченного, высушенного, готового к употреблению каннабиса.

Аналогичная ситуация произошла и в соседнем Лисичанске. В ходе обыска домовладения и прилегающих хозпостроек, где живет 44-летний мужчина, правоохранители обнаружили и изъяли 300 граммов сухого измельченного вещества растительного происхождения, по внешним признакам похожего на каннабис и 18 кустов конопли со следами культивации.

«Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ. В рамках открытых уголовных производств по ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" продолжается досудебное следствие», – отметили в полиции.